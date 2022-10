“Pintou um clima” teria provocado danos que possam ser contidos firma Campanha de Bolsonaro

Após a declaração de Jair Bolsonaro ao podcast Paparazzo Rubro-Negro em fala que teria sido retirada do contexto pelos políticos rivais e em plena campanha presidencial, aliados de Bolsonaro, com a decisão do TSE de mandar retirar o vídeo usado pelos petistas, sobre o episódio das venezuelanas, com a conotação de atribuir atos de pedofilia a Jair Bolsonaro, a campanha do presidente iniciou uma operação de contenção de danos . Essa fala sobre adolescentes venezuelanas foi muito explorada pelo PT.

“Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas; de 14 , 15 anos, arrumadinhas, num sábado numa comunidade”, disse o presidente, “pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas (num sábado de manhã, se arrumando – todas venezuelanas. Meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida. Quer isso para tua filha? E como chegou a este ponto? Escolhas erradas”.

Para a equipe da campanha política, a determinação de Moraes sobre a retirada do vídeo foi uma vitória, o que inclusive não permitiu que no debate da Band, domingo, o tema tivesse sido explorado por Lula, que cumpriu a determinação judicial. Mesmo considerado inimigo, Moraes, devido aos termos duros da eleição em decisões contra o Planalto, inclusive com decisões ex-officio, fundadas em poder de polícia, foi elogiado por integrantes da campanha bolsonarista.

A ideia da campanha é que, ainda antes do dia 30 de outubro , Bolsonaro, em suas viagens, planeje uma ida até Roraima, na fronteira com a Venezuela, chegue até o BV8/Santa Helena, Pacaraima, como forma de demonstrar solidariedade aos refugiados do país vizinho. A primeira Dama, Michele Bolsonaro, por sua vez, se encontrou no dia de ontem com duas venezuelanas da família citada por Bolsonaro na entrevista, por meio de encontro viabilizado por integrantes da campanha, onde Michele teria pedido desculpas pela exposição feita pelo marido. O fato das meninas serem prostitutas foi negado pelos dirigentes dos refugiados em São Sebastião. Esse fato, prostituição, é averiguado pelo Ministério Público.