Alimentos se fixam com a capacidade do alimentante e o interesse maior da criança

A Desembargadora Joana dos Santos Meirelles acolheu embargos declaratórios do Defensor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, e por meio do recurso deu novos contornos jurídicos a decisão da Corte de Justiça que anulou decisão de primeiro grau que concedeu alimentos a menor, mas com razão de decidir deficiente. O juízo teria agredido princípios informativos da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, fixando valores desproporcionais à realidade do prestador de alimentos.

Assim, o agravo do alimentante foi provido, com a anulação da decisão. A Defensoria Pública embargou o acórdão , pedindo a remediação dos vícios indicados na decisão anulada, firmando que os autos poderiam ser revistos e, em nome do interesse maior da criança, poderia haver a fixação de alimentos dentro dos parâmetros legais previstos. Os embargos foram providos.

O Defensor argumentou que a simples anulação do ato interlocutório vulneraria sobremaneira a criança, a quem é revertida a prestação de caráter alimentar, indispensável à existência digna e ao pleno desenvolvimento de suas capacidades, e pediu o reexame do fato e de que o processo, nessas circunstâncias, estaria maduro para ser apreciado dentro do escopo pretendido, face a teoria da causa madura, aplicável em segunda instância e por meio dos embargos.

A decisão concluiu que o acórdão recorrido incorreu em justa causa para o manejo do recurso dos embargos de declaração, reconhecendo a omissão, e concluindo que os elementos presentes nos autos de agravo de instrumento forneciam substrato suficiente para que, de então, os alimentos fossem arbitrados dentro dos critérios exigidos, e foram, assim fixados alimentos provisórios na proporcionalidade requestada.

Processo nº 0006656-53.2021.8.04.0000

Leia o acórdão :