Alckmin defende que Lula foi preso injustamente pela Operação Lava Jato

O candidato a Vice-Presidência da República, Geraldo Alckmin, do PSB, defendeu em São Paulo, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso injustamente, referindo-se à prisão de Lula quando da deflagração do processo da operação Lava Jato.

A entonação do discurso subiu porque aliados do Presidente Bolsonaro desenterraram e divulgaram pela Internet falas de Alckmin à despeito desse mesmo conteúdo com perfil diverso do hoje defendido. Em falas antigas, Alckmin acusava Lula de corrupção. Justificando-se, o candidato a vice-presidente na mesma chapa de Lula diz que foi vítima de ter sido iludido.

Ao explicar seu posicionamento atual, Alckmin declarou que suas falas antigas estão sendo utilizadas fora do contexto atual, pois Lula foi preso injustamente num processo ilegal anulado pela Justiça Eleitoral por parcialidade e suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.