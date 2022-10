A pedido da Defensoria, Amazonas indenizará professor por não ter sido empossado em cargo público

O Desembargador Cláudio Roessing, do Tribunal de Justiça, fixou provimento a recurso da Defensoria Pública que, fundamentando a nulidade de sentença por violação das prerrogativas do órgão defensor, não somente teria indeferido pedido de intimação pessoal, como deixou de intimar pessoalmente o Defensor Púbico para tomar ciência de sentença desfavorável ao assistido Ray Azevedo em ação contra o Estado, no Município de Parintins. Anulada a sentença, o Relator concluiu a maturidade da causa para julgamento, e, ante o decurso do tempo, não mais sendo possível atender à obrigação de fazer, que consistiria no fato de que o assistido teria direito à nomeação a cargo público, por processo seletivo, converteu o direito em danos materiais a serem cumpridos pela Fazenda Pública Estadual.

Na ação, a Defensoria narrou que seu assistido havia participado de processo seletivo simplificado, em 2013, para ministrar a disciplina de Física, em caráter de contratação temporária, sendo classificado. Ocorre que candidatos que estavam em classificação inferior foram convocados, mas não houve o chamado do assistido, em classificação bem mais avantajada. Ademais, o assistido somente tomou conhecimento da situação após ter sido citado em ação na qual uma também candidata fez chegar sua irresignação ao Judiciário, também sob o fundamento de preterição.

A administração alegou que havia feito anúncios nas rádios locais, em Parintins, para os candidatos interessados ofertarem documentação e firmou que não havia no edital do certame a previsão da obrigatoriedade do chamado pessoal do interessado. Noutro giro, também alegou que houve um edital geral afixado em sede municipal. O candidato somente dispunha de três dias, para o cumprimento da documentação e sequer havia tomado conhecimento do chamado. A Defensoria, em ação de obrigação de fazer pediu em primeira instância, na época a contratação do assistido, face sua preterição e a indenização pertinente. A sentença foi desfavorável, com o posterior recurso à Corte de Justiça.

Na decisão, em primeiro grau, o magistrado havia firmado que a inexistência de previsão específica acerca da convocação dos candidatos e que a falta de previsão não afastaria o dever da Administração de realizar o ato administrativo de forma regular, porém, considerou, para a época, que o assistido sequer comprovou a existência da residência onde poderia ser notificado pelo serviço postal e deu como correta a convocação por meio de radio local pela Administração, julgando improcedente a ação.

No recurso, a Defensoria alegou a nulidade da sentença por violação de prerrogativas constitucionais e observou que houve pedido de intimação pessoal do órgão, negado pelo juiz, ocorrendo a nulidade do processo. O fundamento foi acolhido pela Corte de Justiça, por meio do voto do relator, que, entendendo madura a causa para julgamento, reconheceu que o princípio da publicidade que rege a Administração Pública foi violado no certame.

“A ausência de previsão no Edital quanto a notificação dos candidatos deve ser interpretada como de forma pessoal, prestigiando o princípio a publicidade, confiança e boa fé”. Quanto ao pedido de obrigação de fazer, ante o decurso do tempo, não mais sendo possível atendê-lo, converteu o julgamento em danos materiais, pela perda de uma chance do assistido ter um emprego remunerado.

Processo nº 0000071-07.2015.8.04.6301

