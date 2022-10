Violência obstétrica leva Renato Kalil a responder a ação penal promovida pelo Ministério Público

O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta semana o ginecologista Renato Kalil por crime de lesão leve e violência psicológica durante o parto da influenciadora Shantal Verdelho. O caso foi revelado por ela ainda no ano passado através das redes sociais e, nos dias seguintes, outras mulheres surgiram com acusações similares de violência obstétrica contra o médico.

Na ação, além do pedido de proteção da pretensão punitiva deduzida na denúncia, as Promotoras do caso, Fabiana Dal Mas e Silvia Chakian, responsáveis pelo caso, também pediram à Justiça uma indenização de R$ 100 mil reais a serem pagos às pessoas das vítimas. Em nota, o MPSP divulgou que considera ‘todos esses crimes em contexto de violência obstétrica’, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde na década passada como um problema de saúde pública que afeta mulheres e seus bebês.

O médico é acusado em relatos de pacientes que apontam agressões, assédio e comportamento antiético, mas o profissional nega as acusações. O caso de Shantal foi revelado através de áudios e vídeos gravados durante o parto realizado por Kalil e enviados em um grupo de amigos da influenciadora. Ela relata o que ocorreu durante o nascimento do bebê, O médico xingava o todo tempo a influenciadora.