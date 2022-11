Vereador de Santa Catarina teria assassinado o colega por discussão política sobre LulaXBolsonaro

Um vereador da cidade de Dona Emma, distante 248 km de Florianópolis é suspeito de matar um colega, também vereador da Câmara Municipal, fato ocorrido anteontem, em um bar do município. As informações são da Delegada de Polícia que apurar o caso. Segundo Elisabete Pardo, o suspeito é o atual presidente da Câmara Municipal de Dona Emma e se evadiu do local do crime. Valdir Siqueira está sendo procurado pela polícia, ainda em situação de flagrante delito, pela morte de Luciano Mafassoli, de 45 anos, que teria morrido no local do crime.

O crime teria sido motivado por uma discussão política entre os envolvidos, que tinham convicções políticas e candidatos diversos. Antes teriam feito uma aposta, e não tinham desavenças entre si, aliás, eram amigos e Siqueira ganhou a aposta sobre a vitória do presidente eleito.

Os momentos que antecederam a desavença levam para o sábado, onde autor e vítima estiveram em um bar, tomando cerveja, na região central, a gosto de churrasco. No decurso desses fatos, a vítima, segundo a Delegada havia recusado o cumprimento do agressor, iniciando a discussão e a briga, numa confusão geral.

O dono do bar relatou que o ora investigado foi até sua caminhonete, pegou uma faca que estaria sob o banco, voltou e atingiu a vítima, que veio a óbito, por ter sido esfaqueado no abdômen, costela e região das costas. Houve a tentativa por amigos de separarem os contendores. Tudo em vão, os interventores também foram esfaqueados. O caso foi registrado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio em relação às outras vítimas.