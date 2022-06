TRT11 firma mais de R$ 5 milhões em acordos de dívidas trabalhistas

Mais de R$ 5 milhões em acordos foram homologados durante a 6ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR), no período de 23 a 27 de maio.

De acordo com balanço do TRT11, foram homologados, no total, 437 acordos em 1.790 audiências de conciliação realizadas nas 19 Varas do Trabalho de Manaus/AM, nas três Varas de Boa Vista/RR e nas 10 Varas dos municípios amazonenses: Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Tabatinga, Presidente Figueiredo e Lábrea.

Foram também realizadas audiências de conciliação nos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Manaus/AM e de Boa Vista/RR (Cejusc-JT).

Na edição de 2022, o TRT-11 homologou mais de R$ 5 milhões em acordos, totalizando 6.603 pessoas atendidas durante o mutirão de conciliações.