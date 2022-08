TRT-11 promove eventos de combate à violência contra mulher e ao assédio no ambiente de trabalho

No mês de agosto, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) apoia e se engaja no Agosto Lilás, uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O Agosto Lilás faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, instituída pela Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, que em 2022 completou 16 anos.

O TRT-11 realizará duas ações voltadas a este tema: no dia 26 e no dia 29 de agosto. Em 26 de agosto, sexta-feira, será realizada uma palestra de conscientização sobre a importância do combate à violência contra a mulher.

Organizada pelo Núcleo de Assistência à Saúde, a palestra terá participação de Cyntia Freitas, assistente social do 2° Juizado Maria da Penha, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), e Ismael Rabelo, psicólogo do TRT-11. Tendo início às 10h, o evento acontecerá no miniauditório do Fórum Trabalhista de Manaus (8o andar), e é aberto a magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e sociedade em geral.

Roda de conversa

Na segunda, dia 29 de agosto, às 9h, no auditório do prédio anexo administrativo do TRT-11, será realizada uma roda de conversa com o tema “Sem Assédio no Trabalho”. O evento será dividido em dois blocos – o primeiro sobre assédio no ambiente de trabalho, com a participação da desembargadora Ormy Bentes, presidente do TRT-11; desembargadora Márcia Bessa, corregedora regional; juíza do trabalho Edna Fernandes; e o psicólogo do Tribunal Ismael Rabelo.

No segundo bloco, a roda de conversa tratará sobre a violência doméstica no ambiente de trabalho. Deste momento participarão a delegada Debora Mafra; a advogada Sarah Serruya, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas Mulher (CAAAM Mulher); e a capitã Franciane Oliveira, comandante da Ronda Maria da Penha.

A roda de conversa, idealizada pela Ascom do TRT-11, tem o objetivo de debater os principais desafios enfrentados pelas mulheres na busca de um ambiente de trabalho digno, bem como no combate às variadas formas de assédio. Para este evento, a organização pede que as mulheres vistam roupas na cor lilás, que simboliza o enfrentamento à violência contra a mulher. Os eventos são gratuitos e abertos a toda a sociedade e não será necessária inscrição prévia.

Fonte: Asscom TRT-11