Tribunal de Justiça do Amazonas divulga nova convocação de estagiários para interior

A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital TJAM nº 03/2022 – SPENSINT2021, que torna pública a 4ª convocação de candidatos e os procedimentos para admissão da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em Regime Remoto, para as Comarcas do Interior.

O edital está disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de terça-feira (16/08), a partir da página 18 do Caderno Administrativo, seguido da lista de candidatos convocados, da 135ª a 174ª colocação, classificados conforme o Edital TJAM Nº 05/2021 – SPENSINT2021.

Conforme a publicação, a admissão dos estudantes será realizada remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) depende do envio por e-mail dos documentos listados no edital, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão “.pdf”, conforme a ordem sequencial indicada e demais orientações.

O período de envio da documentação vai de 17 a 24/08 e, depois desta fase, a Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas da Segep entrará em contato com o candidato por telefone para tratar da lotação do estudante.

Conforme a publicação, os candidatos que não foram convocados para a admissão neste edital deverão aguardar o surgimento de outras vagas durante a validade da seleção pública, podendo acompanhar os editais no portal do TJAM, no menu Concursos e Estágios – Estágio Interior.

Fonte: Asscom TJAM