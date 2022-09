TJAM promove atividades relacionadas à “Campanha Setembro Amarelo”

A partir da noite quinta-feira (1.º/09), a fachada da Sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), no Aleixo, estará iluminada de amarelo, marcando o início das ações da “Campanha Setembro Amarelo” de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Neste ano, a ação adotou a “#fazsentidoviver” como tema e a programação interna, organizada pelo Subcomitê de Atenção Integrada à Saúde de Magistrados e Servidores do TJAM, e que conta com a parceria a Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (Eastjam), da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e ao Assédio Sexual e à Discriminação, da Comissão de Participação Feminina, e da Assessoria de Comunicação Social.

“Uma das características do desenvolvimento desta campanha anual, aqui no Tribunal, é termos o tema desenvolvido de forma suave, trazendo orientações de forma leve, mas com objetivo de promover a vida e ter um alcance maior de todos os setores, incluindo nas apenas as unidades da capital mas também as comarcas do interior do Estado, utilizando ainda nossas redes sociais para alcançar a sociedade de um modo geral”, explica a psicóloga Sandra Desideri, membro do Subcomitê de Saúde do TJAM, que é presidido pelo desembargador Elci Simões..

Além da campanha de abordagem do tema por meio de cards; wallpaper; publicações nas redes sociais, nas listas de transmissão e e-mails institucionais, dentre outros canais internos, o “Setembro Amarelo” contará ainda com a divulgação de vídeos, realização de palestras, e outras ações de saúde, como a que está programada para os dias 8 e 9 nos fóruns Henoch Reis e Euza Maria Vasconcellos, quando haverá a oferta de serviços como a aferição de pressão arterial e distribuição de material informativo.

A Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual e da Discriminação, coordenada pelas desembargadoras Carla Reis e Onilza Gerth, vai participar também do “Setembro Amarelo” com um vídeo informativo sobre estatísticas e histórias que envolvem a questão do suicídio no contexto de situações relacionadas ao assédio, ao preconceito, à discriminação, à homofobia”, destacou Desideri.

Segundo a psicóloga, a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (Sesis/TJAM) também participará da programação com um vídeo a ser disponibilizado no canal do TJAM no YouTube e que abordará o tema “Energia das Emoções”, com a nutricionista do Tribunal, Tereza Beatriz e a terapeuta Dulce Viana, que trabalha com técnicas de energia quântica.

Samer Agi

No dia 28, no auditório do Centro Administrativo Des. José de Jesus Ferreira Lopes, às 10h30, será realizada a palestra “Os 5 Sentidos da Vida”, proferida pelo ex-juiz de direito e ex-delegado no Distrito Federal, autor de diversos livros, Samer Agi. A programação, organizada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (Sesis/TJAM) é fruto da parceria com a Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (Eastjam).

Fonte: Asscom TJAM