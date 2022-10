TJAM inicia obras para ampliar oferta de vagas especiais de estacionamento

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) iniciou as obras para oferecer 15 novas vagas de estacionamento que ficarão localizadas na lateral do edifício Desembargador Arnoldo Péres, sede da Corte, na avenida André Araújo. Desse número, nove serão vagas especiais, com acesso estratégico ao prédio, sendo três para idosos, outras três para pessoa com deficiência (PcD), duas vagas especiais para grávidas e uma para pessoa autista. As obras iniciaram no dia 7 de outubro e tem prazo de 50 dias para serem entregues.

De acordo com levantamento da Divisão de Serviço Social e Acessibilidade do TJAM, os prédios do Judiciário oferecem vagas especiais reservadas nos fóruns da capital e unidades descentralizadas. Na sede do TJAM já existem seis vagas para PcD’s, uma para autista, sete para idosos e três vagas para gestantes.

De acordo com a presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TJAM, desembargadora Onilza Gerth, o Judiciário amazonense vem atuando para o cumprimento dos parâmetros legais em atenção às pessoas que necessitam de atendimento inclusivo. “A acessibilidade é um direito amparado por lei e por tal motivo, a disponibilização dessas novas vagas de estacionamento é de suma importância para que o jurisdicionado, servidores e demais colaboradores do TJAM tenham o mínimo de conforto quando procuram o Judiciário. A acessibilidade – não apenas no concernente às vagas de estacionamento, mas também as rampas de acesso e demais meios que facilitam a locomoção das pessoas com deficiência – elimina barreiras sociais que impedem o exercício do seu direito de ir e vir”, disse a desembargadora Onilza Gerth.

Fóruns sinalizados

No Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, localizado no bairro do São Francisco, zona Sul de Manaus, são oferecidas cinco vagas para PcD’s; nove vagas para idosos; uma vaga para gestante e uma vaga para pessoa autista.

No Fórum Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcelos, também no bairro de São Francisco, são onze vagas de estacionamento para idosos; seis vagas para PcD’s; uma para autista.

No Fórum Desembargador Lúcio Fonte de Rezende foram observadas uma vaga de PcD’s; duas vagas de idosos e uma vaga para gestantes. Todas sinalizadas.

Já no Fórum Desembargador Azarias Vasconcelos, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital, oferece uma vaga para PcD e na Casa da Justiça Paulo Herban Maciel Jocab são oferecidas uma vaga de PCD’s e uma vaga para idosos.

No Fórum Desembargador Mário Verçosa, no bairro Aparecida, são oferecidas duas vagas para PcD’s e duas para idosos.

Fonte: Asscom TJAM