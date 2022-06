TJAM divulga segunda convocação de estagiários para interior

O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), divulgou nesta terça-feira (14/06) o Edital TJAM n.º 01/2022 – SPENSINT2021, com a segunda convocação de candidatos e procedimentos para admissão da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em Regime Remoto, para as comarcas do interior.

Pela convocação, os candidatos identificados no Anexo I do edital devem enviar os documentos necessários para a admissão, no período de 14 a 21/06. O documento está disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (14/06), a partir da página 23 até a 33 do Caderno Administrativo.

A admissão dos estudantes será realizada de forma remota e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos listados, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão .pdf, na ordem informada no edital. O candidato deve observar a relação e conferir o envio ao contato indicado, pois qualquer pendência na documentação invalida o Termo de Compromisso de Estágio e a contratação do estagiário.

Depois do envio dos documentos, a Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas da Segep entrará em contato com o candidato por telefone para tratar da lotação do estudante.

Conforme a publicação, os candidatos que não foram convocados para a admissão neste edital deverão aguardar o surgimento de outras vagas durante a validade da seleção pública, podendo acompanhar os editais no portal do TJAM, no menu Concursos e Estágios – Estágio Interior.

Fonte: Asscom TJAM