TJAM divulga nomeação de mais concursados aprovados no certame de 2019

O desembargador Domingos Chalub, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, nomeou mais 11 candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio, regulamentado pelo Edital n.º 01/2019.

Estes atos estão no Diário da Justiça Eletrônico de ontem (19/05), a partir da página 33 do Caderno Administrativo. Seguindo-se a estes atos, há outros tornando sem efeitos nomeações anteriores, por desistência ou outro motivo fundamentado em cada ato.

Pelos novos atos, foram nomeados seis candidatos classificados para os cargos de analista judiciário em Direito e cinco assistentes judiciários, em vagas de ampla concorrência e reservadas.

O concurso do TJAM foi homologado pelo Tribunal Pleno em 28/07/2020 e no mês seguinte iniciaram-se as nomeações, de acordo com a necessidade e a classificação dos candidatos aprovados.

Os atos são publicados no Caderno Administrativo do DJe e os candidatos podem fazer consulta nominal na pesquisa avançada, pelo endereço https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje.

Confira a lista de candidatos nomeados:

Analista judiciário – especialidade Direito:

– MATHEUS LUCAS FONSECA, 21.º colocado para vaga de ampla concorrência,

– FABIO MARCAL DE OLIVEIRA, 22.º colocado para vaga de ampla concorrência;

– CAIO MORAES ARAUJO, 23.º colocado para vaga de ampla concorrência;

– SAMANTA MORGADO MACIEL, 24.ª colocada para vaga de ampla concorrência;

– BRUNO FARIAS FERNANDES, 25.º colocado para vaga de ampla concorrência;

– ANNA VICTORIA DE FREITAS SOBREIRA, 26.ª colocada para vaga de ampla concorrência.

Assistente judiciário:

– CARLOS KEVIN DE AGUIAR SANTOS, 211.º colocado para vaga de ampla concorrência;

– WILLIAN PEREIRA DE SOUZA, 212.º colocado para vaga de ampla concorrência;

– RENATO FERNANDES DA SILVA, 213.º colocado para vaga de ampla concorrência;

– MALLU MARILLYN MADONNA NASCIMENTO LIRA, 55.ª colocada para vaga destinada a candidatos negros;

– RODRIGO ALBUQUERQUE DE CASTRO, 56.º colocado para vaga destinada a candidatos negros.

Fonte: Asscom TJAM