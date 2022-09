TJ-AC condena hospital e médico a indenizar por gaze e fio dental esquecido dentro de paciente

O Tribunal de Justiça do Acre – (TJAC), em julgamento de recurso de apelação interposto ante a 1ª Câmara Cível, decidiu manter a condenação de médico e hospital por erro médico causado por material cirúrgico esquecido dentro do abdômen de paciente. A desembargadora Eva Evangelista, manteve a condenação do pagamento de quase R$32 mil reais pelos danos causados.

A autora narrou que fez uma cirurgia para retirar cisto no ovário, ocasião em que esqueceram dentro do seu abdômen, uma gaze e fio dental.

“Demonstrado erro médico decorrente do esquecimento de material cirúrgico na cavidade abdominal da autora – permanecendo mais de um ano – ocorrido na cirurgia conduzida pelo médico cirurgião nas dependências da instituição hospitalar ocasionando diversos prejuízos à saúde da paciente, adequada a condenação a título de danos morais e materiais”, disse a magistrada.

Apelação n.° 701335-79.2018.8.01.0001