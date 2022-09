TCE-AM inicia campanha de conscientização contra o assédio moral

Para conscientizar servidores, terceirizados e estagiários do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) sobre os problemas advindos do assédio moral, a Corregedoria da Corte de Contas iniciou nesta terça-feira (27), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), visitas lúdicas em todos os setores do Tribunal.

A ação faz parte de uma série de atividades que a Corte de Contas irá realizar durante os próximos meses, com a participação de todos os colaboradores do TCE-AM. O cronograma com as demais atividades que devem ser realizadas será divulgado em breve.

“É direito de todo trabalhador exercer sua função com respeito e dignidade, e essa ação visa justamente lembrar aos nossos colaboradores que eles tem esse direito e não devem, sob justificativa alguma, sofrer algum tipo de pressão ou tratamento que se enquadre em um assédio, seja ele sexual, moral, ou de qualquer tipo. Esse é um trabalho conscientizador que é realizado aos poucos, mas de forma contínua, já que o objetivo é fazer com que ele realmente funcione de forma objetiva”, destacou o conselheiro-presidente Érico Desterro.

Conforme a chefe de gabinete da Corregedoria, Rita Carvalho, a parceria feita com a SEC proporcionou à ação da Corte de Contas a participação de atores profissionais que auxiliam no processo de conscientização.

“O objetivo é chamar atenção do servidor por meio da cartilha que, apesar de já ter sido produzida anteriormente, muitos servidores não tiveram acesso, e agora nós estamos indo nos setores entregar essa cartilha já impressa, tentando alcançar o maior número de servidores na Corte de Contas”, afirmou a chefe de gabinete da Corregedoria, Rita Carvalho.

A cartilha engloba um resumo de orientações que explicam de forma prática e didática quais os diferentes tipos de assédio, as consequências deles e, mais importante, um incentivo para que os servidores que passem por assédio moral saibam como se defender e como proceder para buscar ajuda.

Fonte: Asscom TCE-AM