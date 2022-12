STJ recebe visita do presidente eleito Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez, nesta segunda-feira (19), uma visita de cortesia ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde foi recebido pela presidente da corte, ministra Maria Thereza de Assis Moura, e pelo vice-presidente, ministro Og Fernandes. O encontro durou cerca de uma hora.​​​​​​​​​

Lula defendeu uma relação harmônica entre os Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. “Espero poder unificar o país e trazer o Brasil de volta à normalidade. Queremos tratar o Judiciário da forma mais digna possível, com cada poder conseguindo desempenhar a sua função com responsabilidade”, afirmou o presidente eleito.

A ministra Maria Thereza destacou que o tribunal e seus ministros atuam em defesa da democracia e de um Judiciário independente e íntegro. “Queremos um Poder Judiciário forte e comprometido com a democracia”, ressaltou a presidente do STJ.

Também participaram da reunião as ministras Laurita Vaz, Isabel Gallotti e Assusete Magalhães, e os ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Herman Benjamin, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Sebastião Reis Júnior, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Moura Ribeiro, Rogerio Schietti Cruz, Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro e Joel Ilan Paciornik. Com informações do STJ