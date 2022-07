STJ: “Não cabe habeas corpus se o Tribunal de origem ainda não julgou o mérito do pedido”

Assim como não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, e indeferido monocraticamente, o Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento jurídico se a matéria não foi examinada no Tribunal de origem, e, no caso específico, o Tribunal do Amazonas. O Writ foi impetrado a favor de Lourdiane Gomes, que não se conformou com decisão monocrática em habeas corpus que indeferiu o pedido de revogação de medidas cautelares impostas a Paciente pela suposta prática de maus tratos. Importa que a matéria seja julgada pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância, firmou o Ministro Presidente Humberto Martins.

A Paciente sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrante perante o Tribunal do Amazonas, visando a revogação das medidas cautelares impostas. A Paciente teve contra si medidas protetivas decretadas em favor de seu filho pelo juízo da Central de Inquéritos, em Manaus.

Segundo o Ministro, a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não fora, até então, examinada pelo Tribunal do Amazonas, que ainda não teria apreciado o mérito do writ originário. Apenas foi indeferida a liminar, monocraticamente, pela Desembargadora Mirza Telma. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que não teria ocorrido no caso examinado.

Habeas Corpus nº 754169/Amazonas