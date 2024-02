STF ordena medidas cautelares contra Bolsonaro e buscas e prisões contra aliados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou o cumprimento de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo a Folha de S.Paulo, em investigação sobre tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

A Polícia Federal cumpriu mandados na casa do ex-presidente em Angra dos Reis, segundo a jornalista Mônica Bergamo, e apreendeu o celular de um de seus assessores.

A PF tentou apreender o passaporte de Bolsonaro, mas o documento não estava na residência, e os policiais deram 24h para que ele o entregue.

Segundo Fausto Macedo, do Estadão, as buscas também são feitas contra aliados do ex-presidente. Entre eles, os generais Braga Netto e Augusto Heleno, além de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Valdemar da Costa Neto. Os ex-assessores Filipe Martins e Marcelo Câmara foram presos.

Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de manter contato com os demais investigados, suspensão do exercício de funções públicas e proibição de sair do país.

Com informações do Conjur