STF diz que Bolsonaro reconheceu resultado das urnas após autorizar transição

O STF- Supremo Tribunal Federal firmou, em nota oficial nesta terça feira, dia 1º de novembro, que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, reconheceu o resultado final das eleições, ao determinar o início da transição.

O Supremo disse que ‘consigna a importância do pronunciamento do presidente da República”, por esse motivo e também “em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios”.

A nota foi emitida pouco antes de o próprio presidente Bolsonaro chegar ao Supremo para se reunir com os ministros, por volta das 17h40 de hoje. Bolsonaro não se dirigiu à imprensa.

Antes de ir ao STF, Bolsonaro fez pronunciamento no qual quebrou um silêncio de 45 horas depois do resultado do segundo turno, condenou bloqueio nas estradas por aliados e falou em indignação e injustiça com a eleição na qual foi derrotado pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva.