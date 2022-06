STF anuncia grupo com Sebastião Salgado e Wagner Moura para acompanhar buscas por Dom e Bruno

O Supremo Tribunal Federal (STF) anunciou um grupo composto pelo fotógrafo Sebastião Salgado, o ator Wagner Moura, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e a juíza auxiliar da Presidência da CNJ, Lívia Cristina Marques Peres, para acompanhar as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, desaparecidos após uma viagem a Atalaia do Norte, no Amazonas.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (14) pelo presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux. De acordo com ele, o grupo vai atuar no âmbito do Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que já funciona no conselho.

De acordo com a decisão, o grupo vai “acompanhar as ações que estão sendo executadas na busca dos referidos desaparecidos, bem como propor medidas que visem aprimorar a atuação do Poder Judiciário nas questões relacionadas”, diz o documento.