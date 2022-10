Silêncio de Bolsonaro indica que não há clima para contestar a vitória de Lula

Muito embora o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tenha ido ao Palácio do Planalto, no dia de hoje, por volta das 9h30, o atual mandatário da nação continua mantendo silêncio, sem reconhecer sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, nada indica que a vitória do petista possa ser contestada, apesar do presidente ter antecipado, no decurso do processo eleitoral, que caso Lula saísse vitoriosa haveria algo de errado. Não se pode esquecer que Bolsonaro inflamou ataques às urnas eletrônicas, sempre contestando sua credibilidade.

Aliados de Bolsonaro já se manifestaram, também, no sentido de que, no que pese Bolsonaro ter passado o semestre lançando dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro e de até ater ameaçado não reconhecer o resultado, se acaso saísse derrotado, não há clima para a contestação dita antecipadamente pretendida ante a transparência e lisura com que as eleições foram realizadas. Os próprios presidentes da Câmara e do Senado fizeram seus pronunciamentos reconhecendo o trabalho do TSE e consagração da vontade da maioria.

Ontem, dia 30, o Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ligou para Bolsonaro, com ele conversou e disse que o presidente o atendeu com extrema educação e o agradeceu, quando ele disse que anunciaria o resultado do pleito. Moraes, atendendo a protocolo deu o mesmo tratamento a Luiz Inácio Lula da Silva. O clima é de normalidade.