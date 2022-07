Segurança dos Ministros do STF aumenta preocupações e providências para o 7 de setembro

Ameaças aos integrantes da Corte Suprema por meio das redes sociais, via Internet, manifestações populares antisupremo, manifestações isoladas próximas às casas do Ministros, ameaças de a integridade física e moral dos membros da Corte, intimidação, manifestações Bolsonaristas contribuíram para que o STF dispusesse de sua própria equipe de segurança, ampliando-a.

Reforço da segurança institucional, ante instigações e ameaças aos magistrados da Corte Suprema, associado a clima de tensão política, e uma colisão de interesses entre o Palácio do Planalto e o STF, mormente entre expedientes isolados entre alguns Ministros, à exemplo de Alexandre de Moraes, culminaram em aumento de preocupações e tomada de um reforço na segurança institucional.

As maiores preocupações, inicialmente, era com os Ministros Moraes e Barroso, mas já há iniciativa em estabelecimento de plano robusto para proteger o Tribunal e os ministros no próximo feriado da Independência do Brasil, o 7 de Setembro. No ano passado houve, inclusive, a simulação de resgate aéreo, por meio de helicópteros. A segurança neste ano será redobrada, mormente com as insinuações de Bolsonaro sobre teses que envolvem fraude das urnas eleitorais e a proximidade das eleições.