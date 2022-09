Rosa Weber estabelece diretrizes no comando do Conselho Nacional de Justiça

A data de hoje, terça feira, dia 20 de setembro, marca a presença da Ministra Rosa Weber, na sua primeira atuação como presidente do Conselho Nacional de Justiça. A Ministra tomou posse na semana passada como presidente do Supremo Tribunal Federal, o que a fez, automaticamente, a chefe do CNJ. De então, elegeu suas prioridades: foco nos direitos humanos e foco na atividade raiz do Poder Judiciário.

“Pretendo conduzir a atuação do Conselho Nacional de Justiça com só dois eixos básicos. Foco nos direitos humanos e meio ambiente – vida, educação e sobrevivência e convivência humanas. Foco na atividade raiz do Judiciário: a eficiência na prestação jurisdicional, firmou Weber.

A atenção deva ser para o cidadão brasileiro, com uma prestação jurisdicional efetiva e célere, arrematou a Ministra em seu discurso antes da sessão ordinária de hoje, 20 de setembro. Medias de inovação, inteligência, cooperação e conciliação para prevenir e solucionar litígios coletivos repetitivos e de grande impacto social estão dentro do pacote que Weber promete dinamizar.