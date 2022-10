Roberto Jefferson após ofender Carmen Lúcia desperta sentido à revogação de sua prisão domiciliar

O ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, não se segurou nas ofensas a honra de Carmen Lúcia, Ministra do STF, e despertou sentido à revogação de sua prisão domiciliar, ante descumprimento de condições, firmou a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. As ofensas de Jefferson se somam comparações a Carmen Lúcia que a agridem diretamente, indo desde a parâmetro com prostitutas, arrombadas e vagabundas, em um vídeo de sua autoria publicada nas redes sociais.

“Fui rever o voto da bruxa de Blair, a Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá pra acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, que viram para o cara e diz: “benzinho, nunca dei o rabinho, é a primeira vez”. Ela fez pela primeira vez. Ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez”, diz ele.

“Ela diz assim: “é inconstitucional censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez, benzinho”, segue o ex-deputado. Já foi encaminhado pela Associação Brasileira de Juristas da Democracia (ABJD) pedido ao Ministro Alexandre de Moraes para que revogue a prisão de Jefferson por descumprimento a ordens judiciais, uma vez que restou claro ao ex-parlamentar não fazer uso dessas redes.