Réu confesso não pode ser absolvido em revisão criminal

O Desembargador Elci Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Amazonas, fixou em revisão criminal, que o fato da vítima do crime de estupro ter mudado a versão dos fatos, não é capaz de alterar a condenação, ainda mais que o acusado confessou o crime durante sua presença em juízo, ao lhe ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. O pedido foi negado ao réu Gelcimar Rodrigues, que cumpre pena de 09 anos de reclusão pela prática de crime sexual contra a filha. O réu apresentou uma justificação judicial, na qual a vítima teria se retratado, por medo de falecer de Covid 19. Ainda assim, o pedido foi rejeitado.

“O fato da vítima mudar sua versão dos fatos, não é capaz de alterar a condenação, especialmente, quando há confissão do revisionando perante a autoridade judicial da 1ª instância, em seu interrogatório”, firmou o julgado. Concluiu-se que a pretensão pretendia apenas a reanálise do mérito da ação penal, o que é impossível em sede de revisão criminal.

O fundamento do pedido consistiu na circunstância de que a vítima, então maior de idade, e com receio de falecer vítima de Covid 19, teria procurado sua mãe, e se retratou, lhe contando toda ‘a verdade’ sobre os fatos ocorridos anos atrás e que o pai nunca a teria tocado. Primeiro procurou um tabelião, onde fez o registro da declaração. Posteriormente, firmou suas declarações em uma justificação judicial. Não teria sido com o pai as relações sexuais e sim com garotos de rua.

A decisão, em segunda instância, firmou que ‘não há irregularidade no édito condenatório que utilizou, como elemento de prova, o depoimento da vítima e do próprio revisionando acerca da existência do crime e sua ocorrência’, pois o fato da vítima mudar sua versão dos fatos, não é capaz de alterar a condenação, especialmente porque houve a também confissão do acusado perante a autoridade judicial.

Leia o acórdão :