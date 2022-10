Racismo contra Seu Jorge tem iniciação apurada com ouvida de testemunhas no dia de hoje

A Polícia Civil começa a ouvir no dia de hoje, na abertura de procedimento que tem Seu Jorge como vítima de racismo, as testemunhas que possam levar à investigação alguma contribuição sobre os fatos. O cantor, durante um show em clube gaúcho, em Porto Alegre, em 14 de outubro, foi vítima de impropérios e injúrias. Seu Jorge foi hostilizado e teria sofrido ataques racistas que vieram da plateia. As agressões começaram pouco antes do fim do espetáculo, quando o cantor chamou ao palco um músico adolescente, negro, tocador de cavaquinho.

Logo em seguida, seu Jorge fez uma breve fala contra a redução da maioridade penal, em que citou a morte de jovens pretos nas favelas. Logo após deixar o palco teriam se iniciado as agressões verbais, com impropérios de natureza racial, denominando o cantor de vagabundo, safado, macaco e outras expressões pejorativas.

Após o episódio, Seu Jorge informou que está ainda mais unido na luta contra o racismo, miséria, falta de oportunidades no Brasil que afeta os negros. Firmou que estará na luta denunciado e combatendo todo tipo de tipificação e respondendo á altura. Seu Jorge ainda não foi chamado para prestar informações nas investigações que são comandadas pela Delegada Andréa Mattos, titular da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI). Porém, como expressou a autoridade policial, a ideia é ouvir a todos.