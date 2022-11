Quem precisa de perdão é Edir Macedo e não Lula, diz Gleisi Hoffmann

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o perdão oferecido pelo bispo Edir Macedo é dispensado. Macedo, Líder da Universal falou em perdoar Lula, eleito por ‘vontade de Deus’ isso após fazer oposição ferrenha a Luiz Inácio Lula da Silva, em apoio a Bolsonaro. Macedo é o líder de uma das igrejas evangélicas que apoiaram o atual presidente. “O PT dispensa o perdão de Edir Macedo”, disse Hoffmann.

“Dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso. A nossa consciência está tranquila”, publicou Gleisi no Twitter.

O fundador da Universal havia disparado vários ataques ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e à esquerda em geral, e, com o presidente eleito, afirmou em live que fiéis deveria perdoar o agora presidente eleito, pois o contrário seria fazer o jogo do diabo. “Quem precisa de perdão é Macedo”, enfatizou Hoffmann.