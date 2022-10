Quem atira em policial é bandido, diz Bolsonaro sobre o episódio de hoje com Jeferson e a Federal

O Presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao se referir ao episódio de hoje entre Jefferson e a Polícia Federal, durante o cumprimento de uma ordem de prisão que retiraria o ex-parlamentar da custódia domiciliar, visando recolocá-lo na prisão, por ordem de Moraes, logo após as providências que resultaram na entrega do aliado, inclusive com a atuação do Ministro da Justiça e de padre Kelmon, aproveitou da oportunidade e firmou que quem atira em policial é criminoso e bandido.

“Como determinei ao Ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”, registrou. Há informações de que, durante o episódio, Jefferson tenha disparo mais de 20 tiros de fuzil e, também, haja lançado duas granadas contra os federais. Dois deles foram a um hospital em Três Rios e foram socorridos.

A posição de Bolsonaro foi anunciada nas redes sociais, embora seja de conhecimento público que Jefferson seja aliado do candidato situacionista à Presidência da República. Jefferson se encontrava em prisão domiciliar, revogada por Moraes, que determinou seu retorno ao regime fechado, com mandado cumprido pela Federal.