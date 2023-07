Programa de saúde mental lança edital para psicólogas voluntárias

Psicólogas interessadas em desenvolver um trabalho voluntário tem a oportunidade de se inscrever no Programa Pé quente, cabeça fria (PQCF), do Instituto Caxangá. Serão ofertadas 11 vagas para profissionais com disponibilidade de duas horas semanais, por um período de seis meses para a realização de atendimento online e curso de formação.

As inscrições podem ser feitas de 26 de junho a 28 de julho, por meio de formulário eletrônico disponível no edital publicado no site da Caxangá. O público-alvo é preferencialmente de pessoas com menos de dois anos de formação na área.

O programa PQCF aborda a equidade e a saúde mental e propõe que o atendimento psicossocial possa existir de maneira orgânica, ampla, interseccional e acessível na vida de pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+. Desta forma, o intuito é promover um espaço de acolhimento e escuta clínica especializada, a fim de possibilitar um alívio para o sofrimento psicológico.

“O PQCF consiste na realização de atendimento gratuito e online para pessoas em situação de vulnerabilidade, com o apoio e atuação de profissionais das áreas de: saúde mental, orientação jurídica e social. O intuito é que a equipe atue de maneira interseccional com o objetivo de prestar um atendimento que contemple a diversidade e aceitação das diferenças”, afirma a diretora de Programas de Direitos Humanos, Ericah Azeviche.

A diretora completa que, a participação no programa objetiva ainda desenvolver estratégias de atenção à saúde mental. “Para que as pessoas voluntárias adquiram habilidades, conhecimento e experiência para um atendimento com ênfase na perspectiva interseccional e na sensibilização ao enfrentamento do racismo, lgbtfobia, violência de gênero, e assédio no ambiente de trabalho, para potencializar o bem-estar mental, fortalecendo a integridade e o pleno desenvolvimento intelectual, emocional e consequentemente socioeconômico das pessoas atendidas pelo programa”.

Cada sessão é gratuita, com duração de até 60 minutos, a ser desempenhada no formato online ou presencial, apenas São Paulo – Capital, no bairro da Bela Vista. Os interessados em passar pelas sessões de psicologia devem aguardar o chamamento público que será realizado em agosto deste ano.

Liderada e fundada por mães e mulheres negras, o Instituto Caxangá é uma organização suprapartidária e sem fins lucrativos dedicada ao enfrentamento às violações em defesa de direitos humanos no Brasil, e na criação de estratégias para construir uma realidade de justiça social com ênfase na equidade e dignidade humana, e participação ativa e politizada de todas as pessoas que compõem a sociedade independente de cor, raça, credo, grau de instrução, classe social, partido político entre outros.

Com informações da Agência Brasil