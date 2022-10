Professor aborda importância da comunicação não violenta no combate às fake news no STF

O professor Ivan Paganotti, co-criador do curso online “Vaza, Falsiane!”, participou ontem segunda-feira (10) de mais uma etapa do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apresentar a servidores e colabores a palestra “Educação midiática, comunicação não violenta e o papel das instituições”.

Pontes

O professor falou sobre a importância de construir pontes para o diálogo por meio da empatia e sobre como lidar com informações falsas e interagir com pessoas que estão enganadas. A abordagem deve ser amistosa, não imperativa e direta, para que o responsável pela mensagem não se sinta acuado e possa reagir à sugestão de checar o conteúdo e a veracidade das informações que propaga.

Cidadania crítica

Segundo Paganotti, os espaços digitais têm potencial educacional e podem contribuir para formar cidadãos críticos, capazes de produzir e consumir informações confiáveis. Na sua avaliação, as próximas gerações estarão mais preparadas para identificar discursos de ódio e informações falsas.

Regras de convivência

Em relação aos órgãos públicos, Paganotti observou que o lembrete constante das regras e da política de uso das redes sociais é fundamental para orientar o comportamento dos usuários, estimulando condutas mais condizentes com o ambiente virtual.

No STF, com presença digital no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Tik Tok, é possível acompanhar publicações diárias de informação e serviços, com links para publicações do portal do Tribunal. As mensagens de usuários, como respostas e comentários, estão sujeitas a moderação e filtragem, pois o Tribunal considera que as regras de uso e convivência são necessárias para que a relação seja respeitosa e atinja seu objetivo principal. Confira a Política de Uso das Redes Sociais do STF: https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=politicausoredessociais. Em 2021, o STF lançou o Programa de Combate à Desinformação, que promove ações educativas para o corpo funcional a fim de identificar e combater notícias falsas.

Sobre o palestrante

Ivan Paganotti é co-criador do curso online “Vaza, Falsiane!”, referência da área no Brasil, que tem apoio do Facebook e está incubado na ONG Repórter Brasil. O curso, gratuito e aberto aos interessados, está disponível no site vazafalsiane.com, um hub de educação midiática que alimenta outras iniciativas no combate à desinformação, com conteúdo multimídia.

Ele é doutor em Ciências da Comunicação e graduado em Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), faz parte da Rede Metacrítica (Rede de Pesquisa em Cultura Midiática). Também é autor do livro “Censura, Justiça e Regulação da Mídia na Redemocratização” e coordenador do Grupo de Pesquisa CHECAR (Checagem, Educação, Comunicação, Algoritmos e Regulação).

Fonte: Portal do STF