Procurador de Bauru/SP é denunciado por corrupção, estelionato e lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Estado de São Paulo, obteve o afastamento de um procurador do município de Bauru denunciado por crimes de corrupção passiva, estelionato e lavagem de dinheiro. Ele foi investigado no âmbito da Operação Lume, que mirou em casos de corrupção ocorridos na prefeitura do município, notadamente no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e da Procuradoria-Geral do Município.

Segundo as investigações, ficou comprovado que o acusado recebeu vantagem indevida para favorecer empresários da cidade.

Além do procurador foram denunciadas outras quatro pessoas, entre elas dois empresários da cidade investigados por crimes de corrupção ativa. A denúncia atinge igualmente um servidor municipal e um corretor/despachante com atuação voltada para facilitar, por meios escusos, interesses de empresários locais.

A fraude envolveu, por exemplo, negociações imobiliárias ilícitas de terrenos situados no Distrito Industrial I de Bauru.

A pedido do Ministério Público, a Justiça deferiu medidas cautelares de bloqueios de bens de parte dos denunciados. O procurador municipal já estava afastado em razão de outro processo, também com denúncia feita pelo Gaeco. Com informações do MPSP