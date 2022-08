Presidente do TST é homenageado pelo Conselho Federal da OAB

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Emmanoel Pereira, recebeu, nesta segunda-feira (8), a medalha e o troféu Raymundo Faoro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em reconhecimento à trajetória do magistrado do TST nos últimos 20 anos, além da contribuição à advocacia brasileira.

A homenagem é a mais alta comenda da advocacia brasileira, dedicada às personalidades que se destacam na preservação do Estado Democrático de Direito. O evento foi promovido no edifício-sede da OAB, em Brasília, durante a sessão ordinária da Ordem.

Para o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, receber a medalha Raymundo Faoro representa assumir um compromisso. “Aqueles que ostentam essa insígnia têm deveres indeléveis para com a cidadania”, enfatizou. Ele lembrou que, no Brasil, existem mais de um 1,3 milhão de advogados distribuídos em todos os municípios. “O ministro Emmanoel é um dos poucos a receber a mais alta distinção da nossa classe”.

Beto Simonetti destacou, ainda, a atuação do ministro durante sua gestão e elogiou a oficialização do lema do TST como o tribunal da Justiça Social. “O futuro colherá os frutos das disrupções provocadas por esse lema e essa nova concepção”, opinou.

Honrado e sensibilizado pela homenagem oferecida pela OAB, o presidente do TST, agradeceu a distinção. “Recebo com imensa honra e gratidão essa homenagem, esperando que a responsabilidade que me é infundida me faça uma pessoa melhor“, discursou.

De acordo com o ministro Emmanoel Pereira, a OAB representa uma valorosa instituição que, há 92 anos, compartilha anseios, objetivos e valores com o judiciário trabalhista, especialmente com o TST. “Não por acaso, a minha gestão à frente do TST e do CSJT em muito reflete a minha experiência na advocacia. Tenho buscado uma maior aproximação com os mais diversos setores da sociedade, especialmente a OAB, no intuito de promover uma gestão mais participativa e democrática. Cada vez mais me convenço que o Judiciário se enriquece com a maturidade, a crítica e a pluralidade de enfoques trazidos pelos egressos da advocacia”.

Acompanharam o ministro Emmanoel Pereira na cerimônia a esposa, Cristina Campelo, o filho Emmanoel Campelo e a neta Helena Campelo, além de ministros do TST.

Fonte: Asscom TST