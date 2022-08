Presidente do TJAM visita obra do novo Fórum da Comarca de Novo Airão

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, esteve em recente visita às obras do novo fórum de Justiça da Comarca de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus), previsto para ser entregue entre o final do mês de setembro a início de outubro.

Segundo o secretário de Infraestutura do TJAM, arquiteto Rommel Pinheiro Akel, os trabalhos iniciaram há 8 meses e a estrutura ecológica inclui captação de água da chuva para utilização interna com estrutura moderna e baixo custo de manutenção.

“O novo fórum ocupa 900m² de área e tem espaço para duas Varas, um tribunal do júri e salas para a OAB, Defensoria Pública (DPE/AM) e Ministério Público do Estado (MPE/AM). Ele está sendo preparado para receber placas solares. O mesmo modelo será construído em Carauari e haverá licitação, ainda este ano, para construir o mesmo modelo em Humaitá”, explicou o secretário.

A agenda da Infraestrutura inclui também a reforma do fórum da Comarca de Maués.

Foto: Asscom TJAM