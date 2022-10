Policial militar que matou artista após briga é condenado a 15 anos de prisão em SP

O policial militar que matou o artista Wellington Benfati em novembro de 2020 foi sentenciado a 15 anos de reclusão em regime fechado. O Judiciário de SP deixou de decretar a prisão do réu por entender que não houve alteração no panorama fático desde a revogação da custódia, mas o Ministério Público de São Paulo irá recorrer com vistas a obter a prisão imediata.

Ainda de acordo com a decisão, o réu deverá ficar afastado do trabalho nas ruas. Além disso, ele teve o porte de arma suspenso, sendo impedido de manter em sua residência, até o trânsito em julgado da ação ou determinação em contrário, arma de fogo própria ou da Polícia Militar.

A denúncia apresentada traz a informação de que a vítima, conhecida como Nego da Vila, e o réu estavam no mesmo bar na Vila Madalena quando começaram uma discussão e troca de agressões físicas. Em certo momento, o PM, que estava de folga, deu um tiro para o alto. Diante disso, Benfati jogou-se ao solo, mas ainda que o homem não esboçasse atitude de defesa, o policial atirou contra ele.

Com informações do MPSP