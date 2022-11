Picanha prometida por Lula terá o tempero da comida natural de Bela Gil no Desenvolvimento Social

A equipe de Transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, conta, desde ontem, após sua inclusão na referida equipe, com Bela Gil, convidada para participar do núcleo de Desenvolvimento Social e combate à Fome. Bela, ao aceitar o chamado firmou que recebeu com muita honra o convite para participar do núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Forme da Transição do novo governo. Bela é defensora de comida saudável e consciente e prega o churrasco de produtos naturais, que deverá ser associado à picanha do presidente eleito.

Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu muita picanha e cerveja para ganhar o voto dos eleitores. A nomeação de Bela Gil para cuidar de uma área sensível do Governo, no combate à fome, impõe que Bela Gil venha a se inteirar de toda a política do Governo Jair Bolsonaro nesta área e, após, poderá sugerir políticas públicas para o alcance de medias a serem implementadas por Lula a partir de janeiro de 2021.

Bela Gil é filha do cantor e compositor Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura no governo de Lula, entre 2003 e 2008. Bela é ligada aos movimentos sociais e participou de alguns eventos na campanha de Lula, anunciando as autoridades durante os comícios da campanha lulista.

A equipe de transição para cuidar de políticas de combate à fome é composta por seis pessoas, e, além de Bela Gil, irão compor, também, essa equipe, Simone Tebet, que foi candidata a presidente pelo MDB e a ex-ministra Tereza Campello.