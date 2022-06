Paternidade reconhecida admite alimentos provisórios no Amazonas dentro dos limites legais

O tema alimentos mediante tutela de urgência tem parâmetros fixados pelo Desembargador Paulo César Caminha e Lima, do Tribunal do Amazonas, que em agravo de instrumento concedeu alimentos provisórios, então negados em sede de primeiro grau, ante a falta de provas de que o alimentante fosse o pai do menor. A mãe do menor, a Agravante R.S.M, inconformada, interpôs agravo de instrumento , obtendo a tutela em medida de urgência no segundo grau de jurisdição, posteriormente confirmada em julgamento.

A mãe, inicialmente, propôs ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos provisionais, ao fundamento de que houve ente ela e o réu uma relação amorosa, daí sobrevindo a gravidez, porém o companheiro não reconheceu ser o pai da criança em desenvolvimento. Com a ação em curso, o juiz determinou a vinda de provas do relacionamento amoroso da autora com o réu.

A Autora não dispunha, então, de fotografias que pudessem dar essa prova, pois as apagou quando do término do relacionamento. Ocorre que o juiz, extinto o prazo do ato de prova, concluiu não haver evidências da veracidade dos fatos quanto a paternidade alegada e indeferiu o pedido de fixação de alimentos. A autora agravou, e o os autos subiram ao Relator, no Tribunal de Justiça.

Em Segunda Instância, o Relator, examinando os autos, verificou que a denegação dos alimentos provisórios em primeira instância se deu pela ausência de indícios que convencessem o magistrado. Mas observou que, após a decisão recorrida, o réu, espontaneamente, no juízo de origem, havia reconhecido, espontaneamente, ser o pai do menor. O Relator, então, concluiu, não havendo controvérsia quanto a filiação, ser certo a obrigação de alimentar e fixou os alimentos provisórios, mas não acatou o pedido dos valores na totalidade solicitada pela agravante.

No julgamento do recurso, ante a Primeira Câmara Cível, se fixou que os alimentos provisórias devem ser concedidos ante os critérios do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, para atender às condições financeiros do alimentante, confirmando a tutela provisória dentro dos parâmetros anteriormente analisados.

Processo nº 4004142-30.2019.8.04.0000