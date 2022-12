Oficiais Generais têm nomes escolhidos para Comandar cada uma das Forças Armadas no Governo Lula

O Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, escolheu, logo após a derrota da seleção brasileira para a Croácia, os oficiais generais que irão comandar as Forças Armadas no início de sua gestão e serão os oficiais-generais mais antigos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A decisão se correlaciona com o também nome de José Múcio Monteiro, horas antes escolhido como Ministro da Defesa.

Além dos Comandantes, Múcio e Lula definiram os nomes de quem vai ocupar os outros dois principais cargos da estrutura do Ministério da Defesa. O Almirante Renato de Aguiar Freire ficará com a chefia do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, cargo vinculado à estrutura do Ministério da Defesa. Ele substituirá o general Laerte de Souza Santos. A escolha segue o critério de rodízio entre as Forças no comanda da área.

Para a Secretária-geral do Ministério da Defesa, Múcio escolheu Luiz Henrique Pochyly. Ele é especialista em compliance e controle e foi secretário-geral de administração do TCU enquanto o futuro ministro ocupava uma das cadeiras da corte de contas.