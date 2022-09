Obra sobre Direito Eleitoral e liberdade de expressão será lançada no STF nesta quinta (29)

Será lançado na próxima quinta-feira (29), entre 18h e 21h, na Biblioteca Victor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal (STF), o livro “Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão”. A autora é Aline Osorio, servidora do STF, e a obra tem prefácio do ministro Luís Roberto Barroso e apresentação do jurista Daniel Sarmento. Aline Osório foi secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na gestão de Barroso e atualmente é assessora do seu gabinete.

O livro se propõe a realizar a constitucionalização do Direito Eleitoral, por meio da releitura das regras sobre propaganda política, acesso aos meios de comunicação e financiamento de campanhas à luz da liberdade de expressão. Em sua segunda edição, a obra foi atualizada de acordo com as reformas eleitorais mais recentes e com a jurisprudência atual do TSE e do STF. O conteúdo também foi ampliado para tratar de temas atuais, como as transformações operadas pelas redes sociais na liberdade de expressão e os impactos da desinformação nas eleições.

Sobre a autora

Aline Osorio é mestre em Direito pela Harvard Law School, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral.

