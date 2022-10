No último debate, Bolsonaro volta a atacar TSE e Supremo Tribunal Federal

No último debate com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes da eleição deste domingo (30/10), exibido pela TV Globo, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, voltou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal.

Com o ex-juiz da “lava jato” e senador eleito Sergio Moro (União Brasil) a tiracolo, Bolsonaro tentou emplacar o neologismo jurídico “descondenado” ao se referir ao ex-presidente, que teve processos anulados por incompetência e parcialidade de Moro.

Bolsonaro, mais uma vez, não hesitou em direcionar seus canhões à Justiça Eleitoral. Em dado momento, o presidente disse que o “sistema” está contra ele e que o TSE sempre decide a favor do seu adversário.

Lula, por sua vez, acusou Bolsonaro de ser mentiroso e afirmou que foi por essa razão que conseguiu na Justiça Eleitoral cerca de 60 decisões favoráveis em pedidos de direito de resposta.

O presidente também citou o recente caso das inserções eleitorais de rádio, em que sua campanha se queixou de ter recebido 154 mil inserções a menos do que o previsto no Norte e no Nordeste.

“Quando chega a hora de o TSE me atender, por inserções que seu partido (o PT) em parte roubou, porque você quer roubar a nossa democracia através dessas mentiras, através dessas inserções, o TSE vai investigar a mim e ao meu partido”, disse Bolsonaro no debate.

Ele também acusou Lula de mentir quando diz que foi absolvido pelo STF nos casos do sítio de Atibaia (SP) e do apartamento em Guarujá (SP).

“Lula, você dizer que foi absolvido? Só se for pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido… Eu acho que o Bonner vai ser indicado para um possível hipotético impossível governo teu para ser ministro do Supremo Tribunal Federal.”

Minutos mais tarde, o jornalista William Bonner, apresentador do debate, esclareceu que disse em uma entrevista com Lula que o petista “não deve nada à Justiça” baseado em decisões do Supremo.

"Como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisão fundamentada do Supremo Tribunal Federal. Eu queria só fazer esse esclarecimento, lembrando que algumas dessas decisões são bem recentes", disse Bonner.