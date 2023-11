Negado pedido de liberdade para condenado em 1º grau por estupro de vulnerável

O HC alegava, dentre outros pontos, que o denunciado não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória proferida, tendo sido emitida a certidão do trânsito em julgado em suposto descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, dada a indispensabilidade do ato, conforme dispõe o artigo 392, do Código Penal, o que configuraria afronta ao direito à ampla defesa.