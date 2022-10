Na audiência de custódia Jefferson nega intenção de matar policiais e ameaça Alexandre de Morales

Ante a audiência de custódia a qual se submeteu o ex-parlamentar, após a prisão do último domingo, perante o juiz Airton Vieira e nesta segunda feira, Roberto Jefferson negou que tenha atirado para ferir os agentes da Polícia Federal que foram até a sua casa em cumprimento do mandado expedido por Moraes. Nesse momento, ao mencionar o Ministro, Jefferson firmou que se fosse Moraes na sua porta, ‘a coisa teria sido diferente’.

“Se o Ministro Alexandre de Moraes fosse o chefe da diligência, a coisa teria sido diferente. Se ele tivesse coragem para me enfrentar. Deixou de ser a relação juiz e jurisdicionado. Ele proibiu minha família e meus advogados de me visitarem. Ele quebrou o PTB e destruiu nossa obra. Ele junto com o TSE. Todo mês, cortam o fundo partidário. Não é uma coisa de juiz e jurisdicionado, virou de homem para homem. Ele me humilhou e humilhou a mina Ana. A mesma fibra ele tem, como eu tenho, a audácia dos canalhas. Só que nós precisamos nos encontrar pessoalmente para discutir isso, se o procuradora não conseguir me colocar num manicômio” disse Jefferson.