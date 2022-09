Mutirão criminal mobiliza órgãos para garantir celeridade em processos de réus presos e

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), a Defensoria Pública e o Juízo da Comarca de Borba realizaram, no período de 19/09 a 26/09, um mutirão de audiências criminais relativas a processos de réus presos. O mutirão presencial incluiu 64 audiências, realizadas no Fórum do Município, e dois júris, que ocorreram na Câmara de vereadores.

Segundo a Promotora de Justiça Jarla Ferraz Brito, a realização de audiências e de julgamentos de forma presencial contribui para a qualidade do trabalho processual, ressaltando o compromisso dos órgãos que integram o sistema Judiciário com a prestação da Justiça àqueles que já estão inseridos no sistema Penitenciário.

“A razoável duração do processo é direito assegurado constitucionalmente a todos. Com a realização desse mutirão criminal, garantimos a efetividade da norma constitucional de razoável duração do processo e a maior celeridade nos processos de réus presos”, apontou a Promotora de Justiça.

Fonte: Asscom MPAM