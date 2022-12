MPU nomeia 16 analistas de direito aprovados no 10º Concurso para Servidores

A secretária-geral do Ministério Público da União, Eliana Torelly, nomeou na terça-feira (27), em caráter efetivo, 16 novos analistas de direito aprovados no 10º Concurso Público para Provimento de Vagas nos Cargos de Analista e de Técnico do Ministério Público da União. Os servidores serão distribuídos da seguinte forma: nove no Ministério Público Federal e sete no Ministério Público do Trabalho. A posse deve ocorrer no prazo de até 30 dias.

Veja a portaria

O 10º Concurso para Servidores teve sua vigência prorrogada e é válido até 27 de setembro de 2024. Desde setembro de 2018, quando foi homologado o resultado do certame, a instituição já nomeou mais de 570 candidatos aprovados, entre analistas e técnicos. Originalmente, o edital previa 47 vagas, das quais, 36 eram para analistas e 11 para técnicos do MPU. Assim, o quantitativo de nomeações representa 12 vezes o número de vagas previstas. Com informações do MPF