MP afirma que investiga bolsonaristas que fizeram saudação nazista em SC

O Ministério Público de Santa Catarina informou, por meio de nota, que o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) já trabalha para identificar as pessoas que fizeram saudação nazista durante mobilizações de bolsonaristas golpistas na cidade de São Miguel do Oeste.

Fazer apologia ao nazismo é crime. “Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas pra 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos”, afirmou a coordenadora do GAECO de São Miguel do Oeste (SC), a promotora de Justiça Marcela de Jesus Boldori Fernandes.

O caso também já está sendo acompanhado pelo Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância (Necrim).

A Confederação Israelita do Brasil condenou o episódio. “As imagens de manifestantes fazendo saudações nazistas em protesto em Santa Catarina são repugnantes e precisam ser investigadas e condenadas com veemência pelas autoridades e pela sociedade como um todo. O nazismo prega e pratica a morte e a destruição”, diz trecho de nota divulgada pela entidade.

Na mesma cidade de São Miguel do Oeste a Polícia Civil de Santa Catarina prendeu membros de uma organização neonazista no último dia 20 de outubro. Na operação policial foram apreendidos livros, símbolos e bandeiras que fazem apologia ao nazismo. Também foram realizadas prisões em Florianópolis e Joinville. Com informações do Conjur