Minha Casa, Minha Vida revela sua volta com acenos da equipe de Transição de Lula

A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quer combinar políticas de aluguel com a construção de novas moradias para a baixa renda em uma retomada do programa. A determinação é do próprio Lula, que quer retomar o programa, que, no governo Bolsonaro, recebeu o nome de Casa Verde a Amarela, porém, ficou apático.

O setor de construção civil vê com bons olhos as mudanças, mas alerta para que não sejam repetidos erros do passado, como a localização de difícil acesso aos empreendimentos.

O grupo de Transição do futuro governo tem mantido diálogo com o setor de construção civil para mapear obras paralisadas e reunir estudos sobre as frentes que podem ser incorporadas no aperfeiçoamento do programa, criado em março de 2009 por Lula.

A ex- ministra do Planejamento Míriam Belchior foi nomeada no dia 11 de novembro, como integrante da equipe de transição do novo governo e está sendo cotada para assumir o comando da área de infraestrutura. Míriam informou que o programa habitacional deve ser fortalecido no novo governo, com a construção de moradias, aluguel social, lotes urbanizados, além de ações em áreas centrais que utilizem edifícios vazios ou subutilizados, com o objetivo de garantir moradia à população.