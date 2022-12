Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues tomam posse como ministros do STJ

Em cerimônia realizada ontem (6), Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues foram empossados como ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A sessão foi conduzida pela presidente da corte, ministra Maria Thereza de Assis Moura, que destacou o currículo profissional e acadêmico dos novos membros do tribunal.​​​​​​​​​

Messod Azulay Neto é oriundo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e, no STJ, vai ocupar a vaga aberta em virtude da aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, em dezembro de 2020. Paulo Sérgio Domingues, que integrava o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), estará na cadeira anteriormente ocupada pelo ministro Nefi Cordeiro, que se aposentou em março de 2021.

Além da ministra Maria Thereza, formaram a mesa da sessão solene o presidente Jair Bolsonaro; o ministro Luiz Fux, representando a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber; o procurador-geral da República, Augusto Aras; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Também participaram da cerimônia várias outras autoridades dos três poderes.

Azulay e Domingues foram escolhidos pelo presidente da República em lista formada pelo Pleno do STJ em 11 de maio. Após serem sabatinados e aprovados na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, eles tiveram sua indicação referendada pelos senadores em plenário, no dia 22 de novembro. A nomeação dos dois foi publicada pelo Diário Oficial da União em 24 de novembro. Com informações do STJ