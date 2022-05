Marido que matou esposa a facadas na frente dos filhos é condenado em Manaus

Manaus/AM – Mizael Augusto Rodrigues de Paula, 45, foi condenado a 26 anos e três meses de prisão por matar a esposa, a merendeira Aila Maria da Silva Tavares, na frente dos filhos dela no ano passado, em um casa na Rua do Contorno Norte, bairro Armando Mendes, zona Norte de Manaus.

A 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus julgou e condenou Mizael na última quinta-feira (19). O homem também foi condenado a pagar R$ 60 mil aos filhos da vítima a título de compensação por danos morais. Durante o interrogatório, o réu confessou e detalhou o crime.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Mizael esfaqueou Aila na cabeça, braços, mãos e tórax, causando-lhe a morte. O casal estava em processo de separação, mas o homem não concordava com a decisão da mulher e sentia muitos ciúmes. No dia do crime, o réu e a vítima tiveram uma discussão, em razão de a vítima ter presenciado o acusado ingerir bebidas alcoólicas, fato que não era admitido por ela, em virtude do histórico do acusado de beber por vários dias seguidos.

Aliado a isso, ainda conforme os autos, o acusado resolveu tomar satisfação com a vítima, que havia saído na noite anterior, sem dar-lhe satisfação. A discussão se acirrou e o acusado apoderou-se da faca e matou a vítima com diversos golpes, na frente dos três filhos dela, os quais chegaram a pedir que ele parasse as agressões. Assim que cometeu o crime, Mizael deixou o local, mas foi preso ainda com as mãos sujas de sangue.