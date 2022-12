Lula, após a posse, promete que dará ordem para a retirada de manifestantes frente a quartéis

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que sua primeira ordem aos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica após tomar posse será a de por fim aos acampamentos e atos considerados golpistas nas portas de quartéis espalhados pelo país.



Considerados atos antidemocráticos pela maior parte da imprensa, por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes e por diversas autoridades, atos como o bloqueio de rodovias e acampamentos instalados em área militar que contestam o resultado das eleições presidenciais continuam ocorrendo pelo país. A ideia é que Lula, como Comando Supremo das Forças Armadas dê o start para esse fim.

A retirada dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) será um dos primeiros pedidos do petista em conversa com os futuros comandantes-gerais a serem confirmados por ele.

O presidente eleito, já havia compartilhado com parlamentares de sua base aliada que trataria com os generais do plano de encerrar as aglomerações e acampamentos no entorno das organizações militares.

A decisão já havia sido tomada antes mesmo dos atos de vandalismo cometidos em Brasília na noite de segunda-feira (12) após a diplomação do presidente eleito.