Justiça manda bloquear R$ 7 milhões de Belo para quitar dívida com Denilson

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 7 milhões de Belo para que seja quitado a dívida com o ex-jogador, Denilson. O valor ainda não está na conta do cantor e deve ser arrecadado com a venda dos ingressos do show “Thiaguinho e Belo” que ocorre em agosto.

Denilson move o processo contra Belo desde 2000 quando Belo anunciou a saída da grupo Soweto, no qual Denilson tinha os direitos comerciais.

A defesa de Belo já entrou com recurso para questionar o valor que Denilson está cobrando do artista. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou ainda que sejam informados a quantidade de ingressos vendidos e os valores arrecadados.