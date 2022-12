Justiça de Goiânia condena grupo por tráfico interestadual de drogas

A juíza Placidina Pires, titular da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, condenou um casal de empresários de Goiânia e outras oito pessoas, inclusive dois homens de Brasília, por tráfico interestadual de drogas e organização criminosa. As penas estipuladas ficaram entre 15 e 3 meses de reclusão e 3 anos e 6 meses de reclusão.

O grupo transportava drogas de Goiânia para Brasília e lavava o dinheiro oriundo da atividade ilícita. Eles atuavam desde 2020 e já teriam transportado, pelo menos, dez carregamentos de drogas de Goiânia para Brasília (DF). O último carregamento foi apreendido pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos de Goiás (Denarc-GO), no Recanto das Emas em Brasília. Também foram apreendidas drogas na residência do casal de empresários de Goiânia, além de dinheiro e uma arma de fogo.

O líder do bando e os principais agentes cumprirão a pena no regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Eles se encontram presos desde o dia da prisão, em 27 de setembro de 2021. A magistrada decretou também a perda dos bens dos acusados em proveito da União. Já o crime de lavagem de capitais é objeto de apuração em outro procedimento. Com informações do TJGO